Активіст Українського культурного центру в анексованому Криму Кузьмін залишив півострів через погрози

Активіст Українського культурного центру в анексованому Росією Криму Леонід Кузьмін залишив півострів після того, як йому надійшли погрози. Про це він сьогодні повідомив в коментарі Крим.Реалії.

«Я залишив Крим. Уже минуло кілька днів, як я виїхав. У якому місті зараз перебуваю, я поки не готовий сказати, але це на материковій частині України. Вирішив залишити Крим після «переконливих» бесід. На телефон мені приходили різні повідомлення, в яких говорили, що на мене чекає доля Балуха (українського активіста Володимира Балуха звинуватили в зберіганні боєприпасів). Після цього я вирішив, що потрібно виїхати», – сказав Кузьмін.

За його словами, є інформація, що в анексованому Криму перед підконтрольною Кремлю владою півострова стоїть завдання «зачистити поле перед виборами».

Кузьмін стверджує, що планує повернутися до своєї діяльності, пов'язаної з освітою.

Читайте такожПрокуратура відреагувала на інформацію про блокування храму УПЦ КП в Сімферополі

Як повідомлялося, у березні 2017 року чотирьох активістів Українського культурного центру в Криму викликали на допит у ФСБ. Тоді їх допитували як свідків у «справі» одного з організаторів Вельдара Шукурджієва, щодо якого «порушено кримінальну справу за статтею про екстремізм».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».