Долар на міжбанку поводиться сумирно

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 7,9870/8,0440, до 11:00 звузився спред 8,0000/8,0350, і на 12:00 встановилися на наступних значеннях 8,0155/8,0325 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2380/0,2405, до 12:00 ціни підвищилися 0,2394/0,2406. У Росії курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 33,3800 (-0,0700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3286/88, продовжуючи змінюватися в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 10,6095/10,6910, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 10,6275/10,6880 і на 12:00 становили 10,6350/10,6635.