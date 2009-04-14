СБУ накрила слідчого, який за хабар хотів відпустити злочинця
Ціна свободи - 4,5 тис. дол.
Служба безпеки України затримала 10 квітня співробітника підрозділу карного розшуку Броварського міського райвідділу ГУ МВС України у Київській області під час одержання ним хабара у сумі 4,5 тис. дол.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні на брифінгу.
Він зазначив, що старший лейтенант міліції вимагав цю суму у місцевого мешканця за непритягнення його до кримінальної відповідальності.
За матеріалами СБУ прокуратурою порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 368 ККУ (одержання хабара у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище).
Цією статтею передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.