Міжбанківський долар тримається на рівні

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9870/8,0440, до 11:00 звузився спред 8,0000/8,0350. До закриття цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,0150/8,0350 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:30 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2380/0,2405, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2394/0,2406. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2396/0,2406. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 33,3476 (-0,1024).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3260/1,3380. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6095/10,6910, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 10,6275/10,6880, і до 12:00 становили 10,6350/10,6635. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH піднялися до 10,6545/10,6870.