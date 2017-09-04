Автор змитих "Ікон революції" на Грушевського обіцяє відновити графіті

Автор раніше змитих графіті на вул. Грушевського заявив, що відновить малюнки на стінах. Про це художник під ніком Sociopath написав на своїй сторінці у Facebook.

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Автор графіті «Ікони революції» зазначив, що має оригінальний примірник "Ікон", але ніхто з представників влади з проханням відновити картини досі не звернувся.

«Я обіцяю Вам усім, що відновлю Трилогію, як тільки ситуація набуде правильного розвитку. Журналісти, даруйте, що не спілкуюся з Вами, не люблю публічності і зайвого піару», - написав він.

При цьому художник висловив жаль з приводу того, що на сьогодні, 4 вересня, заплановане відновлення графіті без участі автора.

Як повідомляв УНІАН раніше, 3 вересня, стало відомо, що з фасаду будинку на вул. Грушевського у Києві, де розміщується магазин меблів «Емпоріум», зникли графіті із зображеннями видатних українців - Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка. Графіті були нанесені під час Революції гідності. У неділю вдень невідомі особи розписали фасад магазину, з якого раніше були стерті графіті, та підпалили декілька шин біля входу. Згодом прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом нищення графіті, поліція почала розслідування.

Пізніше стало відомо, що 4 вересня, київські художники почнуть відновлювати знищені графіті на будівлі по вулиці Грушевського. Про це повідомив куратор художніх проектів Гео Лерос,

За його словами, напередодні голова патрульної поліції Юрій Зозуля звернувся із запитом про те, чи можна відновити графіті. «Будемо відновлювати по фотографіям, вони будуть такі ж самі», — сказав Гео Лерос.