Нацбанк оприлюднив свою версію причин уповільнення інфляції

Основним чинником низхідного інфляційного тренду є зниження сукупного попиту, зумовлене падінням економічної активності, що, своєю чергою, призвело до скорочення реальних доходів населення і споживання. Про це сказано в повідомленні Національного банку України, переданому агентству УНІАН.

За інформацією НБУ, додатковими чинниками гальмування інфляції є загальна тенденція до зниження світової інфляції, стримана фіскальна та грошово-кредитна політика, відносна стабілізація курсу гривні. Зниження показників інфляції (у річному вимірі) відбулося також за рахунок ефекту статистичної бази.

Також НБУ зазначає, що широка базова інфляція, яка відображає зміну цін продовольчих товарів з високим ступенем обробки, непродовольчих товарів і послуг, які не регулюються адміністративно, в березні становила 1,8%, водночас її річний рівень знизився на 0,6 в.п. (до 23,1%). Проте, зважаючи на суттєвіше уповільнення зростання цін на сировину, яка випереджала темпи зниження цін компонентів базової інфляції, розрив між базовою і загальною інфляцією в березні виріс до 5,0 в.п.

За даними Нацбанку, вузька базова інфляція, яка включає зміну цін на непродовольчі товари, за винятком пального і відображає рівень імпортованої інфляції, у березні зросла на 1,7% (або на 1,1 в.п. у річному вимірі), проте темпи її зростання сповільнилися порівняно з середньомісячним значенням за три попередні місяці (3,0 в.п.), що свідчить про поступове ослаблення ефекту передачі девальвації гривні на ціни.

НБУ зазначає, що в першому кварталі 2009 року тривало зниження промислової інфляції в річному вимірі, яке почалося в другому півріччі 2008 року. Так, не зважаючи на те, що в березні індекс цін виробників (ІЦВ) зріс на 1,1%, у річному вимірі показник знизився на 6,2 в.п. - до 12.8%.

На думку Нацбанку, основною причиною зниження промислової інфляції є чинник різкого зменшення внутрішнього та зовнішнього попиту і через падіння внутрішнього виробництва, і внаслідок продовження світової економічної кризи. На темпи падіння промислової інфляції також впливає статистичний ефект високої бази початку минулого року.

У НБУ вважають, що суттєве зниження темпів зростання ІЦВ (у річному вимірі) в березні було пов`язане зі зниженням цін у базових галузях промисловості, які мають найбільшу вагу в структурі валового випуску: виробництві коксу та продуктів нафтопереробки (-7,9%, вплив на індекс споживчих цін (ІСЦ) - «-»0,7 в.п.) і металургії (-1,5%, вплив на ІСЦ - «-»0,4 в.п.). Водночас відбулося зростання цін і в решті галузей промисловості, зокрема харчовій (2,2%, вплив на ІСЦ – 0,3 в.п.), хімічному виробництві (7,6%, вплив на ІСЦ – 0,4 в.п.) і виробництві та розподілі електроенергії, газу та води (на 4,8%, вплив на ІСЦ – 0,7 в.п.).

Як повідомляв УНІАН, в Україні в березні до лютого 2009 року зафіксована інфляція на рівні 1,4%, в березні ц.р. до березня 2008 року інфляція становила 18,1%. З початку поточного року (березень 2009 року до грудня 2008 року) зростання споживчих цін становило 5,9%. Індекс споживчих цін за січень-березень 2009 року, порівняно з відповідним періодом 2008 року, збільшився на 20,4%.

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в березні порівняно з лютим ц.р. становив 1,1%, у березні до березня 2008 року – 12,8%.

Зростання індексу цін виробників промислової продукції в березні до грудня 2008 року становило 3,1%, у січні-березні 2009 року до аналогічного періоду 2008 року – 17,3%.