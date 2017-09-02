Порошенко підписав закон про амністію учасників АТО, які не скоїли тяжких злочинів

Президент України Петро Порошенко підписав закон про амністію учасників антитерористичної операції на сході України, які не скоїли тяжких злочинів. Про це прес-секретар глави держави Святослав Цеголко повідомив у Facebook.

"На прохання керівників церков та Героїв України президент підписав закон "Про амністію у 2016 році". Мова йде про амністію для тих, хто пройшов горнило війни, боронив Україну від російських загарбників, але не скоїв важких злочинів", - наголосив Цеголко.

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У зв'язку з цим сказано, що предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет подякував главі держави за створення нової української армії.

"Ми всі вдячні Вам, що Ви створили українську армію. Ми знаємо, якою була українська армія у 2013 році, і якою вона стала у 2017 році. Без армії, так само як і без церкви, – держави немає", - сказав Філарет.

Він також зазначив, що "за злочини потрібно карати, так само як і Господь за гріхи карає, але Господь сказав, що милувати потрібно".

Своєю чергою герой України, майор Збройних Сил Ігор Герасименко повідомив, що дуже багато учасників АТО чекають на підписання цього закону.

"Наша армія до початку війни на Донбасі не мала того досвіду, який ми маємо зараз. Але, щоб досягти цього досвіду, потрібен час. Також є і помилки. А коли ти працюєш у стресовій ситуації, ніхто від помилок не застрахований. Тому звільнення певної категорії осіб – воїнів, як скоїли не тяжкі злочини, буде для нас підтримкою держави та дасть нам впевненість. А також це стане виховним заходом для нас в тому, що держава не забула людей, допомагає їм і не залишила людей зі своїми проблемами сам на сам", - сказав Герасименко.