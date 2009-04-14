Вчорашній замах на мера Ужгорода записали як хуліганство

Ужгородському меру Сергiю РАТУШНЯКУ погрожували пневматичною зброєю.

Як передає кореспондент УНІАН, таку офіційну заяву щодо вчорашнього інциденту розповсюдив сьогодні відділ зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, 13 квітня о 19.50 до міліції звернувся 48-річний С.РАТУШНЯК, мiський голова Ужгорода, який повідомив про те, що о 17.50 на вул. Фединця в Ужгороді невідома особа погрожувала йому та працівникам, які виконували ремонтні роботи біля хiмiчного факультету Ужгородського національного університету, предметом, схожим на пiстолет.

«Правоохоронці, котрі прибули на місце пригоди, затримали громадянина Ц., 20-річного мешканця Ужгорода. Останній, перебуваючи в нетверезому стані, вчинив хуліганські дії через непорозуміння з працівниками. У затриманого було вилучено пристрiй пневматичної дiї «Байкал» калібру 4,5 мм та 8 металевих кульок до нього, які направлено на дослiдження», - повідомили в ГУ МВС.

Як зазначили правоохоронці, відомі також деталі цієї пригоди. «Будівельники проводили ремонтні роботи (клали бруківку) неподалік хімічного факультету УжНУ. Територія, де проводилися роботи, була огороджена стрічкою. Раптом з’явився невідомий молодик, який, розмовляючи по мобільному телефону, зайшов на територію, де проводилися роботи. Було видно, що людина перебуває в нетверезому стані. Будівельники зробили хлопцеві зауваження, на що той відреагував агресивно. Відклавши телефон, невідомий раптом вихопив предмет, схожий на пістолет, і почав погрожувати будівельникам», - уточнили в ГУМВС.

Свідком цього інциденту і став Ужгородський міський голова. С.РАТУШНЯК зробив хулігану зауваження, на яке той не відреагував, а почав і йому погрожувати. Відтак будівельники викликали міліціонерів Державної служби охорони (ДСО), відділення яких знаходиться неподалік від місця пригоди. Хулігана було доставлено в міське управління міліції. Затриманий був настільки п’яним, що не міг давати пояснення, йдеться у повідомленні.

Наразі, як йдеться у заяві ВЗГ УМВС, ця подія розцінюється як хуліганство. У разі, якщо буде порушено кримінальну справу за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), це грозить затриманому або штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до півроку, або обмеженням волі на строк до трьох років. Якщо ж хуліганські дії вчинено із застосуванням вогнепальної чи холодної зброї, або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь виготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, то такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Як повідомляє міліція, вилучений у хулігана пристрій пневматичної дії «Байкал» не вважається вогнепальною зброєю. Для придбання «Байкала» не потрібен спеціальний дозвіл, його можна вільно придбати в спецмагазинах зброї за паспортом або з рук на ринку. Володіння пістолетами пневматичної дії не карається законом.