МВФ: час третій транш давати, а ще з другим незрозуміло

Міжнародний валютний фонд ще не визначився, яким чином Україні буде надано наступний транш кредиту МВФ – чи будуть другий і третій транші об`єднані, або буде використана інша схема.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила глава місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ сьогодні журналістам.

«Я можу сказати, що ми ще проводимо консультації і дискусії з урядом, НБУ, Секретаріатом Президента з цього питання. І тому думаю, що зараз передчасно давати будь-які коментарі стосовно того, як це відбуватиметься», - сказала Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Нагадаємо, що згідно з графіком надання кредиту "стенд-бай", у травні Україна має одержати третій транш кредиту, разом з цим ще не вирішено питання з отриманням другого траншу.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в розмірі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, що постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання або ненадання Україні другого траншу.

Тим часом, в лютому глава місії МВФ Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

Глава місії Міжнародного валютного фонду в Україні Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ прибула до Києва 8 квітня.

13 квітня перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК, розповідаючи про підсумки наради у Президента України Віктора ЮЩЕНКА за участю прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, керівництва НБУ, представників опозиції, місії МВФ, Світового банку, заявив, що в Україні сподіваються, що в другій декаді травня буде ухвалено рішення про відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.