На Чопській митниці затримали рекордну партію контрабанди

Понад 220 тис. пачок сигарет торгової марки „LМ” із акцизними марками України вилучили працівники митного посту „Чоп-Залізничний” Чопської митниці в ході проведення огляду вантажу металевих баків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, це найбільша за останні роки партія контрабанди сигарет до країн Європейського Союзу.

Вантаж слідував поїздом за адресою приватного підприємства з Чеської Республіки. Вантажовідправником виступало одне з приватних підприємств м. Харкова.

Тютюнові вироби знаходилися в чотирьох спеціально виготовлених схованках у вигляді порожніх резервуарів із подвійним стінками, розміщених у залізничних контейнерах.

Виявлення контрабанди стало можливим в результаті аналізу ризиків із використанням рентгенівської установки типу "Рапіскан".

На даний момент здійснюється документування дій, спрямованих на переміщення контрабандного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Митники припускають, що дана контрабанда проходила по міжнародному каналу незаконного переміщення тютюнових виробів до країн ЄС.