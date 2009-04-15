Помер Моріс Дрюон

Знаменитий французький письменник, член Французької Академії Моріс Дрюон помер у вівторок, передають французькі ЗМІ з посиланням на заяву постійного секретаря Французької академії Елен Каррер д`Анкос.

Моріс Дрюон не дожив кілька днів до 91-річчя - він народився в Парижі 23 квітня 1918 року. Дрюон став членом Французької академії в 1966 році і був її постійним почесним секретарем.

"Він був дуже близьким другом, це величезна втрата для Академії. Він був пам`яттю Академії, знав її звичаї і традиції", - сказала д`Анкос.

Моріс Дрюон - один з найвідоміших сучасних французьких письменників, "живий класик" французької літератури, пише РІА "Новости". Вперше почав публікуватися у вісімнадцятирічному віці. З 1937 по 1939 рік - студент факультету політичних наук Паризького університету. Після закінчення в 1940 році військової школи в місті Сомюр одержав військове звання офіцера кавалерії. Моріс Дрюон брав участь у боях на захист Франції від фашистів. Після поразки Франції демобілізувався і залишився в неокупованій зоні.

Брав участь у французькому Опорі. У 1942 році інкогніто через Іспанію і Португалію перебрався до Лондона, де приєднався до створеного Шарлем де Голлем руху "Вільна Франція". Став одним з його близьких соратників. Займався в штабі питаннями інформації. Одночасно був фронтовим кореспондентом французьких і союзницьких військ.

У 1973-1974 роках, за президента Жорже Помпіду, Дрюон займав посаду міністра культури Франції.

З 1946 року Моріс Дрюон присвячує себе літературній діяльності. У 1948 році опублікований перший великий твір письменника - "Сильні світу цього", за який того ж року він був удостоєний престижної Гонкурівської премії. У 1966, 1998 і 2000 роках за успіхи в літературній творчості удостоєний премій Принца Монако, Сен-Сімона і д`Обіне відповідно.

Дрюон написав понад 50 романів, драматургічних поем і п`єс, зокрема добре відомий історичний цикл "Прокляті королі", який приніс йому світову славу і популярність.

Вшанував пам`ять письменника у вівторок президент Франції Ніколя Саркозі.

"Я прощаюся з великим письменником, великим борцем опору, великим політичним діячем, великим майстром пера і людиною великої душі", - йдеться в президентському комюніке.

"Моріс Дрюон залишиться в історії, перш за все, як автор "Пісні партизан" (гімну французького Опору) разом із своїм дядьком Жозефом Кесселем. Він ризикував своїм життям в Опорі, і цей вогонь, ця пристрасть до Франції і до свободи ніколи не залишали його", - заявив президент.

Моріс Дрюон став одним з 75 володарів Великого хреста ордена Почесного легіону - вищої державної нагороди Франції. Удостоєний високих державних нагород Аргентини, Бельгії, Бразилії, Великої Британії, Греції, Італії, Лівану, Марокко, Мальти, Мексики, Монако, Португалії, СРСР (орден Дружби народів), Сенегалу, Тунісу.