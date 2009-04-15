Голова місії МВФ похвалила Тимошенко за Нафтогаз і Пенсійний фонд

Керівник місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ вважає, що Кабінет Міністрів України ухваленням відповідних рішень зробив все можливе для відновлення фінансового балансу НАК «Нафтогаз України» і Пенсійного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам на брифінгу після закінчення засідання Кабміну, на якому була присутня.

«Вже зараз очевидно, що уряд зробив все можливе, щоб відновити фінансовий баланс у НАК «Нафтогаз України» і Пенсійному фонді», – сказала Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ. При цьому вона зазначила, що ці рішення досить складні, і не дала більш детальних коментарів.

Керівник місії МВФ зазначила, що представники фонду найближчим часом планують детальніше обговорити з урядом України ухвалені на засіданні Кабміну рішення.

«Вочевидь і з упевненістю можна констатувати, що ті рішення, які прийняті, – складні, але вони спрямовані на те, як сказала прем`єр-міністр, щоб зробити майбутнє більш оптимістичним. Я не можу зараз говорити про конкретику ухвалених рішень – ми ще обговорюватимемо їх з представниками уряду», – сказала Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Як повідомляв УНІАН, учора на прес-конференції після позачергового засідання уряду прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Кабмін повторно не вноситиме до Верховної Ради законопроекти про збалансування бюджету ПФУ і фінплану «Нафтогазу України».

«Ми знайшли правові можливості постановами уряду врегулювати всі питання, які стосуються збалансування бюджетів Пенсійного фонду і НАК «Нафтогаз України». Ми більше не подаватимемо до парламенту аналогічні законопроекти», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, уряд одностайно ухвалив всі необхідні постанови, зокрема, про скорочення частини витрат державного бюджету несоціального напряму, про підвищення тарифів на газ і електроенергію для заможних людей, про збалансування бюджету Пенсійного фонду і фінансового плану компанії «Нафтогаз України», про легалізацію коштів, які одержують бюджетні установи за надання платних послуг тощо.