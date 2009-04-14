Тимошенко каже, що знайшла законний спосіб обійтися без Ради

Уряд не має наміру повторно вносити до Верховної Ради законопроекти щодо збалансування бюджетів Пенсійного фонду і НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції після позачергового засідання уряду, відповідаючи на запитання журналістів про необхідність внесення змін до державного бюджету щодо Пенсійного фонду та НАК «Нафтогаз України», які можуть ухвалюватись тільки через закон у парламенті.

«Ми знайшли правові можливості постановами уряду врегулювати всі питання, які стосуються збалансування бюджетів Пенсійного фонду та НАК «Нафтогаз України». Ми більше не будемо подавати в парламент аналогічні законопроекти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, на її думку, шлях через постанови уряду є більш довгим та складним, ніж через закони. «Безумовно, через закони це було б простіше, лаконічніше і більш, мені здається, оптимально. Через постанови – це інший варіант підходу, але він теж є абсолютно правовим», - підкреслила глава уряду.

Прем’єр-міністр повідомила, що уряд одностайно ухвалив усі необхідні постанови. Зокрема, про скорочення частини видатків державного бюджету несоціального напрямку, про підвищення тарифів на газ та електроенергію для заможних людей, про збалансування бюджету Пенсійного фонду та фінансового плану компанії «Нафтогаз України», про легалізацію коштів, які отримують бюджетні установи за надання платних послуг тощо.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що уряд не ввів жодної додаткової категорії платних послуг. «Всі гарантовані державою безоплатні послуги будуть надаватися безкоштовно», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні на ранковому засіданні не внесла до порядку денного три антикризових закони, необхідні для отримання чергового траншу кредиту МВФ.

Зокрема, не були включені до розгляду законопроекти: «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» (щодо невідкладних заходів по забезпеченню енергетичної безпеки України); «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення» та «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам).

За включення даних законопроектів в порядок денний голосували в повному складі фракції БЮТ та Блоку Литвина, але фракція НУ-НС голосувала лише частково. Фракції Партії регіонів та КПУ не підтримали включення даних законопроектів до порядку денного.