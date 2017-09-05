На Дніпропетровщині чоловік написав на пам'ятнику з картою України, що Крим - це Росія (фото)

У Нікополі Дніпропетровської області поліцейські затримали хулігана, який розмалював пам'ятник учасникам АТО. Про це повідомили у прес-службі поліції області.

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Так, в одній із соцмереж чоловік хизувався своїм вчинком та розміщував там фото з написами, які він зробив. Хуліган - 31-річний нікопольчанин, він не працює, одружений, раніше до відповідальності не притягувався.

За скоєне чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.173 (дрібне хуліганство), що тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Як повідомляв УНІАН, у День незалежності України вандали облили білою фарбою нещодавно встановлений у Києві пам'ятник героям АТО у вигляді меча, що встромлений в карту Росії.