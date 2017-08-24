Пам'ятник героям АТО у вигляді меча, що встромлений в карту Росії, облили фарбою (фото)

У День незалежності України вандали облили білою фарбою нещодавно встановлений в Києві пам'ятник героям АТО у вигляді меча, що встромлений в карту Росії. Про це на сторінці в Facebook повідомив киянин Максим Романченко.

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Як повідомляв УНІАН, урочисте відкриття нового пам'ятника героям АТО відбулося в Києві 15 серпня. Монумент являє собою меч, встромлений в карту Росії. Пам'ятник символізує майбутню перемогу українських вояків над ворогами України.

Обійшовся пам'ятник в 120 тис. грн. Кошти півроку спільно збирали волонтери і вояки-добровольці, які захищали Україну на сході.