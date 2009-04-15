Тимошенко відзначає «скромні тенденції» оздоровлення економіки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що останні результати розвитку економіки України свідчать про те, що намітилися скромні тенденції її оздоровлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Це свідчить про те, що намітились скромні тенденції до оздоровлення, але це аж ніяк не оздоровлення і відновлення», - сказала прем`єр-міністр.

Такий висновок вона зробила, виходячи з того, що в березні, порівняно з лютим, зростання промислового виробництва становило 8,3%. Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що зростання продемонстрували практично всі галузі виробництва, і з деяких видів продукції воно становило 50-60%. Зокрема вона відзначила, що зростання роздрібної торгівлі в березні, порівняно з лютим, становило 11,5%, пасажирообіг збільшився на 11,4%, зростання продукції в будівельній галузі збільшилося на 38%, у сільському господарстві - на 14%.

Разом з тим Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що в першому кварталі цього року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, падіння промислового виробництва становило близько 30%.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня на нараді з питань розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що за підсумками першого кварталу поточного року в Україні відмічене зростання виробництва, порівняно з аналогічним періодом минулого року, лише в аграрній галузі – на рівні 1,7%.