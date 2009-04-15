Луценко каже, що спіймав на гарячому 350 підлеглих Ющенка

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що 2009 рік може бути використаний державними чиновниками як «дембельський акорд» по розкраданню державних коштів.

Про це він сказав сьогодні під час програми «Ранковий іспит» на Радіо «ЕРА ФМ», повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна Самооборона».

«Бюджетні кошти розкрадають усі, хто має до них доступ. На жаль, цей рік є особливим, дембельським роком для більшості із чиновників, і тому розкрадання бюджетних коштів у рік, коли може закінчитися їхня кар’єра, є особливо спокусливим», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Зокрема, міністр зазначив, що за три місяці цього року вже зафіксоване подвійне збільшення розкриття злочинів, пов’язаних з розкраданням державного бюджету.

«Якщо минулого року таких злочинів було 350, то цього року понад 700. Якщо минулого року ця сума була близько 400 млн. грн., то сьогодні ця сума вже зашкалила за 900 млн. грн», - зазначив він.

«Тому наше завдання - не допустити цього чиновницького дембельського акорду», - додав міністр.

Що до тих, хто саме займається розкраданням державних коштів, то Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що в першу чергу це чиновники, пов’язані з президентською вертикаллю системи державних адміністрацій.

Зокрема, міністр зазначив, що саме за час президентства Віктора ЮЩЕНКА 350 його підлеглих були зловлені «на хабарах на гарячому».

«Це дуже прикрий факт, а ще гірше те, що ніхто із чиновників, хто підсуває Президенту такі дискредитуючі його кандидатуру укази на призначення, не поніс жодного покарання», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

«А безвідповідальність керівництва призводить до повторення подібних випадків», - додав він.