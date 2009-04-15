Нацбанк прикинув, що банкам доведеться дати близько 20 мільярдів

Національний банк України оцінює в 20 млрд. грн. обсяг необхідних коштів для рекапіталізації банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язку міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

“За оцінками Національного банку, ця сума становить близько 20 млрд. грн.”, - сказав І.УМАНСЬКИЙ, коментуючи прийняту вчора спільну постанову Кабміну і Нацбанку про спільні дії в галузі рекапіталізації системних банків України.

В.о. міністра зазначив, що рішення про рекапіталізацію конкретного банку ухвалюватиметься за результатами вивчення стану банку, його фінансового плану і плану фінансового оздоровлення. “Ми подивимося на банки, вивчимо їх стан, фінплани, плани оздоровлення із залученням міжнародних експертів і за результатами цього вивчення визначатимемо остаточно суму можливого рефінансування”, - пояснив він.

За словами І.УМАНСЬКОГО, рекапіталізація складатиметься з двох складових частин – участь держави в статутному капіталі, а також необхідне додаткове фінансування для підтримки ліквідності банку.

Перш за все, зазначив в.о. міністра фінансів, планується затвердити методику оцінки стану банку. За його словами, впродовж місяця можуть бути визначені конкретні банки, у яких держава купуватиме пакет акцій.

“Близько місяця необхідно, щоб визначити ситуацію в банку і запропонувати уряду і Нацбанку остаточно затвердити розмір рекапіталізації”, - пояснив він.

При цьому І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що після завершення кризи держава виходитиме зі складу акціонерів рекапіталізованих банків. “Після фінансової кризи уряд вийде з банків і продасть свій пакет. Уряд не може і не мусить займатися банківським бізнесом”, - наголосив виконуючий обов`язки міністра фінансів.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на засіданні 14 квітня відкоригував спільну з Нацбанком України постанову, що стосується рекапіталізації комерційних системних банків, прийняту 2 квітня ц.р.

15 квітня на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що сьогодні планується визначити перелік банків для рекапіталізації.

У Держбюджеті України на 2009 рік на рекапіталізацію банків закладено 44 млрд. гривень (1 дол. – 7,70 грн.). Ця сума, за узгодженням з Міжнародним валютним фондом, не включатиметься в суму державного боргу країни.