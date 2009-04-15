Фінансовий результат підприємств України впав на 61,4%

Фінансовий результат (сальдо) підприємств України від звичайної діяльності до оподаткування в січні-лютому 2009 року проти січня-лютого 2008 року зменшився на 61,4% - до 6 млрд. 455,8 млн. грн., у лютому ц.р. проти січня – на 36,2%.

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики України, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування за вказані періоди, відповідно, зменшився на 2,8% і збільшився на 67,2%, збитки зросли в 2,5 і 1,8 разу.

За даними Держкомстату, в січні-лютому ц.р. прибуток одержали 56,8% всіх підприємств країни - вони завершили період з фінрезультатом 22 млрд. 425,1 млн. грн.

Із збитком січень-лютий ц.р. завершили 43,2% підприємств України, їх фінрезультат становив 15 млрд. 969,3 млн. грн.

У січні-лютому ц.р. проти аналогічного періоду 2008 року частка збиткових підприємств України збільшилась на 8,7 п.п., у лютому ц.р. проти січня - на 0,2 п.п.

Довідка УНІАН. Фінансовий результат (сальдо) підприємств України від звичайної діяльності до оподаткування в 2008 році проти 2007 року зменшився на 57,4%, або на 77 млрд. 987 млн. грн. - до 57 млрд. 910,2 млн. грн.

За даними Держкомстату, в 2008 році прибуток одержали 66,1% всіх підприємств країни - вони завершили 2008 рік з фінрезультатом 140 млрд. 934,2 млн. грн. Із збитком минулий рік завершили 33,9% підприємств України, їх фінрезультат становив 83 млрд. 024 тис. грн.