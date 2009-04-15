На міжбанку зріс євро

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0050/8,0450, на 11:00 звузився спред 8,0100/8,0350, а на 12:00 ціни піднялися до 8,0250/8,0400. На час закриття цінові рівні досягли наступних значень - 8,0370/8,0450 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг» , об 11:00 Нацбанк вийшов на ринок на аукціоні з ціною відсікання з валютної пари USD/UAH – 7,8000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2380/0,2405, на 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2387/0,2402, а на 12:00 підвищились до 0,2397/0,2404. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2402/0,2412. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33,3300 (-0,0176).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3206/08, а на 16:45 впали до 1,3175/77. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5690/10,6280, на 11:00 встановилися на наступних значеннях - 10,5880/10,6270, а на 12:00 пішли вгору - 10,6350/10,6610. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6570/10,6635.