Успенський собор у Харкові передали у власність УПЦ МП

Один із найстаріших храмів Слобожанщини – Успенський собор – переданий Українській православній церкві Московського патріархату.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, розпорядження про передачу будівлі Успенського собору Управлінню Харківської єпархії УПЦ МП вручив владиці Онуфрію голова Харківської ОДА Арсен АВАКОВ.

У ході прийому, який пройшов в облдержадміністрації, А.АВАКОВ зазначив, що напередодні Світлого Воскресіння Христового, в рік, коли Харківська єпархія Української православної церкви відзначатиме 210-у річницю свого заснування, для нього є великою честю підписати розпорядження про передачу у власність єпархії Успенського собору.

Історія цього Собору нерозривно пов`язана з історією Харківської єпархії. Побудований у 1646 р., відбудований після пожежі в 1870 році, Собор з 1846 по 1930 рік був кафедральним.

«Сьогодні, відновлюючи історичну справедливість по відношенню до ущемлених прав Церкви з боку комуністичного режиму, Українська держава продовжує курс реального забезпечення свободи совісті», – сказав А.АВАКОВ.

Він відзначив, що духовно-етичне відродження суспільства, громадянський спокій, конструктивна співпраця Церкви і держави, всіх соціальних і політичних інститутів – це саме ті передумови, які зможуть закласти основи справжнього національного і духовного відродження, стати гарантією подальшого зростання довіри народу до держави, авторитету і пошани до нього з боку світової спільноти. Політика керівництва облдержадміністрації в делікатній сфері державно-конфесійних стосунків спрямована на подолання тоталітарно-атеїстичної спадщини, зміцнення плідної співпраці Церкви і держави, що є гарантією реалізації благородної місії Церкви в духовному оновленні українського суспільства.

Держкомітет України у справах національностей і релігій, характеризуючи релігійну ситуацію в Україні, відносить Харківську область до стабільних областей, в яких не фіксується фактів порушення законодавства у сфері свободи совісті з боку релігійних організацій, посадових осіб державних і правоохоронних органів. «Без перебільшення величезна заслуга в цьому належить тій мудрій політиці, яку проводить правлячий архієрей Харківської єпархії митрополит Харківський і Богодухівський Никодим», - сказав губернатор.

А.АВАКОВ висловив надію, що нинішня подія сприятиме подальшій багатогранній плідній діяльності Харківської єпархії, гармонізації взаємин Церкви і держави, затвердженню демократичних форм співпраці на благо українського народу і України.

У свою чергу владика Онуфрій від імені митрополита Никодима подякував А.АВАКОВУ за вирішення багаторічного питання про повернення Успенського собору церкві. «Це історична подія не тільки для нашої єпархії, але й для всієї країни» - підкреслив владика Онуфрій.

Як раніше повідомляв УНІАН, за право отримати у користування Успенський храм у Харкові впродовж років незалежності точилася боротьба між різними конфесіями Української православної церкви. Зокрема, з початку 90-х років на храм претендувала Харківсько-Полтавська єпархія Української автокефальної православної церкви. Ця єпархія неодноразово зверталося до керівників України з проханням про передачу Успенського собору УАПЦ для використання у якості кафедрального, оскільки УПЦ МП у Харкові має свій окремий кафедральний собор, і більшість храмів, зокрема, в центрі міста належать Харківській єпархії УПЦ МП.

В Успенському соборі за радянської влади кілька десятиріч тому був облаштований органний зал Харківської філармонії, у якому по сьогодні проходять концерти.