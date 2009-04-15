Підліток убив матір, яка забороняла йому грати на автоматах

У райцентрі Килія Одеської області чергова бригада «швидкої допомоги» виявила в квартирі труп 42-річної жінки з явними ознаками насильницької смерті.

Як повідомили УНІАН у міліції, викликана оперативна група встановила під час оперативно-розшукових заходів, що до скоєння злочину причетний 16-річний син загиблої.

Зокрема, він зізнався, що «задушив матір подушкою, аби помститися за те, що не відпускала його грати на ігрових автоматах».

Стосовно затриманого підлітка порушено кримінальну справу за підозрою в убивстві.