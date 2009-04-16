ОПЕК оновив прогноз споживання нафти у світі

Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК) знову знизила прогноз щодо споживання нафти в 2009 році, повідомляє AFP. За новими даними, в світі споживатиметься на 1,37 мільйона баррелів за добу менше, ніж рік тому. Раніше в ОПЕК припускали, що зниження становитиме 1,01 мільйона баррелів за добу.

З початку року ОПЕК вже вчетверте оновлює прогнози щодо скорочення споживання нафти. Цього разу зміни пов`язані з непевною економічною ситуацією в світі.

Раніше цього тижня представник Ірану в ОПЕК Мохаммед Алі Хатібі (Mohammad Ali Khatibi) заявляв, що картель може скоротити квоти на виробництво нафти, якщо споживання вуглеводнів у світі далі буде скорочуватися. Наступний саміт ОПЕК відбудеться у Відні наприкінці травня 2009 року.

Нагадаємо, що ОПЕК намагається контролювати ціни на нафту на світовому ринку шляхом збільшення або зменшення квот на видобуток. Проте з 2008 року рішення ОПЕК практично не впливають на настрої інвесторів: спочатку ціни зростали, навіть попри збільшення виробництва, а потім падали, хоча ОПЕК скорочував квоти.

Згідно з даними ОПЕК, в 2008 році попит на нафту знизився на 0,19 мільйона барелів за добу. Загальний об`єм споживання склав 85,7 мільйона барелів за добу.

В останні місяці ціни на нафту на світовому ринку піднялися з 40 до 50 доларів за барель і зафіксувалися в районі цих позначок. При цьому в ОПЕК вважають, що інвестиції в геологорозвідку і видобуток стають вигідними тільки при ціні в 75 доларів за баррель. Ще в середині 2008 року нафта коштувала більше 140 доларів за баррель.

Лента.ру