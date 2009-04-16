У Тимошенко зустріч з розпорядниками дуже великих грошей

У четвер, 16 квітня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе зустріч з представниками міжнародних фінансових організацій (МВФ, Світового банку, МФК, ЄБРР) та іноземних банків, які здійснюють діяльність в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Зустріч розпочнеться об 11.00 у Клубі Кабміну (вул. Інститутська, 7).