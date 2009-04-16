Королевська: дорогі реформи для України сьогодні недоступні

Дорогі реформи для України на сьогоднішній день недоступні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила глава парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, вступаючи в середу на публічних дебатах.

"Говорити про дорогі реформи на сьогодні не можна – необхідно максимально використовувати наявний ресурс", – сказала депутат.

На її думку, на даному етапі найважливішим є те, щоб реформи здійснювалися вчасно. "Якщо, припустімо, антикризові законопроекти сьогодні в парламенті проходять розгляд по декілька місяців, то... треба розуміти, що дорога ложка до обіду", – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Крім того, на її думку, сьогодні необхідно створити умови для розвитку і модернізації приватного і державного секторів, оскільки за останні роки в Україні не проводилися серйозні технологічні перетворення.

Депутат підкреслила необхідність проведення комплексу реформ для подолання кризи в країні, зокрема, це стосується податкового кодексу. Йдеться про мінімізацію податкового тиску, а також про відповідальність за несплату податків і використання нелегальних податкових схем, які повинні бути ліквідовані.

«Більше 30% економіки знаходиться в сірій і чорній ніші. Це той ресурс, який, на жаль, не використаний, – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Платити податки має бути престижно», – сказала вона.