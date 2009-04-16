Сомалійські пірати звільнили українця

Сомалійські пірати звільнили захоплене 19 березня судно „Титан”, серед членів екіпажу якого є один громадянин України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

За даними Посольства України в Грецькій Республіці, судно було звільнено 15 квітня. Всі 24 члени екіпажу почуваються нормально.

За інформацією представників грецької компанії-оператора „Albamar Shipping Co.”, у даний час згадане судно прямує до порту призначення в Південній Кореї.