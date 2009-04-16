Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,99 грн., продають – по 8,06 грн. Порівняно з 15 квітня курс купівлі-продажу американської валюти майже не змінився. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,80-8,03 грн., щодо продажу – 8,03-8,08 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,50 грн., продають – по 10,76 грн., курси куплівлі/продажу трохи змінилися порівняно з 15 квітня. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,30-10,60 грн., щодо продажу – в межах 10,65-11,00 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 0,8%, порівняно з 15 квітня, і становить у середньому 0,2222 грн., продажу – трохи підвищився – до 0,246 грн. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,238 грн., щодо продажу – 0,238-0,25 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 7,99 грн., продають – по 8,06 грн. (курси не змінилися від учора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,55 грн., продажу – 10,74 грн., трохи змінився порівняно з вчорашнім днем.

Курс купівлі російського рубля в середньому в київських банках підвищився на 1,2%, порівняно з 15 квітня, і становить 0,2218 грн., продажу – трохи підвищився – до 0,2492 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,85/8,03 грн., євро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/8,12 грн., євро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,95/8,03 грн., євро – 10,55/10,71 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 16 квітня, становить 7,70, до євро – 10,14321, до російського рубля – 0,23019.