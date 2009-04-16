Завтра в Україні - від 0° до +23°

Завтра в Україні опади не очікуються, вітер змінних напрямків, 5-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів місцями 7-9°; вдень 15-20°, на Закарпатті до 23°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла.

У Київській області у п’ятницю - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 15-20°.

У Києві температура вночі 3-5° тепла, вдень 17-19°.