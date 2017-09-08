В Одесі дайвери-інваліди провели спільне занурення з італійськими військовими, які прибули на есмінці (відео)

Одеські дайвери з обмеженими можливостями та італійські моряки провели спільне занурення.

З 4 по 7 вересня в Одесі знаходився есмінець ВМС Італії "Луїджі Дуранд де ла Пенне". Рано вранці в четвер, 7 вересня, есмінець вирушив у Варну (Болгарія) і Аксазу (Туреччина). Заходження в акваторію Одеського порту - це запланована зупинка есмінця в маршруті навчальної практики курсантів 2-го курсу Академії ВМС Італії, повідомляє trassae95.com.

На борту корабля знаходяться 88 курсантів 2-го курсу Академії ВМС Італії, які відпрацьовують інтенсивну навчальну програму з навігації і безпеки морських операцій, а також отримують перший досвід перебування на бойовому кораблі.

За час перебування есмінця в Одесі корабель відвідали понад 2 тис. одеситів і гостей міста.

З метою поглиблення співпраці офіцери ВМС Італії провели заняття з членами Одеського дайвінг-клубу для людей з обмеженими фізичними можливостями. Спільне занурення відбулося 6 вересня 2017 року в районі траверса №16 на пляжі "Дельфін".