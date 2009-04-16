ВР дала згоду на арешт двох суддів

Верховна Рада ухвалила постанову “Про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді місцевого Каховського міськрайонного суду Херсонської області Олега КРЮКОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 350 із 443 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Таким чином депутати підтримали відповідне подання Генеральної прокуратури України

За інформацією ГПУ, О.КРЮКОВСЬКОМУ інкримінується замах на вбивство своєї сестри, її чоловіка та їх малолітнього сина.

В поданні зазначається, що знаходячись на свободі, О.КРЮКОВСЬКИЙ перешкоджатиме встановленню істини у справі, впливатиме на хід досудового слідства та може продовжити злочинну діяльність.

Також Верховна Рада України ухвалила постанову “Про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді місцевого Бориспільського міськрайонного суду Київської області Миколи КОРНІЙЦЯ”. За проголосували 412 із 443 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Як зазначається в поданні Генпрокуратури, під час досудового слідства з`ясовано, що суддя М.КОРНІЄЦЬ постановив чотири завідомо неправосудні постанови, внаслідок чого 559 громадян було незаконно позбавлено права на земельні ділянки, що належали їм на підставі відповідних Державних актів на право власності на землю.

За даними слідства, М.КОРНІЄЦЬ, “зловживаючи наданим йому Законом „Про статус суддів" правом недоторканності, до слідчих органів не з`являється”. В поданні зазначається, що 17 жовтня 2007 слідчим здійснено виїзд до м. Ялти в санаторій „Україна", де М.КОРНІЄЦЬ проходив курс лікування у зв`язку із серцево-судинним захворюванням, але дізнавшись про заплановані слідчі дії, він 16 жовтня 2007 зник із санаторію, не завершивши курс лікування. У зв`язку з відсутністю за місцем проживання та роботи його оголошено в розшук”.