Україні пропонують підвищити пенсійний вік і відрахування до ПФ
Рекомендації ООН
Організація Об’єднаних Націй рекомендує українській владі підвищити вік виходу на пенсію громадян та збільшити відрахування до Пенсійного фонду приватними підприємцями.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованих сьогодні у Києві “Рекомендаціях щодо економічних та інституціональних реформ – 2009”, підготовлених аналітично-дорадчим центром “Блакитної стрічки” в рамках проекту Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.
Зокрема, у розділі документа присвяченому реформі пенсійної системи, міжнародні експерти рекомендують Україні, серед іншого, поступово підвищити визначений пенсійний вік та прирівняти пенсійний вік жінок і чоловіків.
Водночас автори рекомендацій вважають за доцільне, щоб влада сприяла можливості добровільного відстрочення пенсійного віку з метою збільшення пенсійних виплат, та подовжила період здійснення внесків, необхідний для отримання повної пенсії.
Також експерти вважають нагальною рекомендацію стосовно підвищення розмірів відрахувань до Пенсійного фонду для приватних підприємців.