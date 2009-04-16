Україні пропонують підвищити пенсійний вік і відрахування до ПФ

Організація Об’єднаних Націй рекомендує українській владі підвищити вік виходу на пенсію громадян та збільшити відрахування до Пенсійного фонду приватними підприємцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованих сьогодні у Києві “Рекомендаціях щодо економічних та інституціональних реформ – 2009”, підготовлених аналітично-дорадчим центром “Блакитної стрічки” в рамках проекту Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Зокрема, у розділі документа присвяченому реформі пенсійної системи, міжнародні експерти рекомендують Україні, серед іншого, поступово підвищити визначений пенсійний вік та прирівняти пенсійний вік жінок і чоловіків.

Водночас автори рекомендацій вважають за доцільне, щоб влада сприяла можливості добровільного відстрочення пенсійного віку з метою збільшення пенсійних виплат, та подовжила період здійснення внесків, необхідний для отримання повної пенсії.

Також експерти вважають нагальною рекомендацію стосовно підвищення розмірів відрахувань до Пенсійного фонду для приватних підприємців.