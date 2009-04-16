На міжбанку євро та долар трохи підросли

Ціна долара на міжбанківському валютному ринку до закриття дещо підвищилася.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0110/8,0485 грн., до 11:00 ціни піднялися до 8,0350/8,0500 грн. До закриття цінові рівні досягли значень 8,0510/8,0635 грн.

О 15:15 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,70/7,90 грн.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2386/0,2406 грн., до 11:00 ціни підвищилися до 0,2397/0,2407 грн. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2400/0,2410 грн.

У Росії курс долар-рубль піднявся і становив 33,3950 (+0,0650) рубля.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3165/1,3167 дол., а до 15:20 зросли до 1,3195/1,3197 дол. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5445/10,5995 грн., до 11:00 ціни пішли вгору – 10,5840/10,6095 грн. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,6145/10,6370 грн.