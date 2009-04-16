На міжбанку євро та долар трохи підросли
Рубль не відставав
Ціна долара на міжбанківському валютному ринку до закриття дещо підвищилася.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0110/8,0485 грн., до 11:00 ціни піднялися до 8,0350/8,0500 грн. До закриття цінові рівні досягли значень 8,0510/8,0635 грн.
О 15:15 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,70/7,90 грн.
Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2386/0,2406 грн., до 11:00 ціни підвищилися до 0,2397/0,2407 грн. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2400/0,2410 грн.
У Росії курс долар-рубль піднявся і становив 33,3950 (+0,0650) рубля.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3165/1,3167 дол., а до 15:20 зросли до 1,3195/1,3197 дол. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5445/10,5995 грн., до 11:00 ціни пішли вгору – 10,5840/10,6095 грн. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,6145/10,6370 грн.