В НКРЄ поділилися планами щодо підвищення цін на газ та електрику

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) має намір підвищити тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 600 кВт/г на місяць, в 3,1 разу – до 75,5 коп. за кВт/г (з ПДВ) з 1 червня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО.

За його словами, це підвищення стосуватиметься 1% або 350 тисяч побутових споживачів. Новий тариф не застосовуватимуть до багатодітних сімей, які виховують більш як трьох дітей, і до прийомних сімей. Також тариф не застосовуватимуть до побутових абонентів, які живуть у будинках, обладнаних електроплитами або використовують електроенергію для опалювання житла. Крім того, новий тариф не стосуватиметься населення, яке живе в негазифікованих населених пунктах.

В.КАЛЬЧЕНКО зазначив, що запровадження нового тарифу дасть змогу додатково акумулювати 200-300 млн. грн. для підприємств енергетики.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України рекомендував НКРЕ підвищити тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 600 кВт/г на місяць, в 3,5 разу.

НКРЕ вже намагалося з квітня ц.р. підвищити тарифи на електроенергію для населення, яке споживає понад 400 кВт/г. Тарифи для цієї категорії споживачів планували підвищити в 3,1 разу. Проте постанову НКРЕ про підвищення тарифів було скасовано заднім числом після особистих рекомендацій прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Також Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) має намір з 1 червня підвищити ціни на газ для груп населення, які споживають від 2,5 до 12 тис. кубометрів на рік, на 5-10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО.

За його словами, зокрема, ціна на газ для споживачів, які використовують щороку від 2,5 до 6 тис. кубометрів газу, зросте на 5% – з 732 до 768,6 грн. за тис. куб. м за наявності лічильника та з 805,2 до 845,6 грн. за тис. куб. м без приладів обліку (всі ціни з ПДВ).

Ціна на газ для споживачів, які використовують щороку від 6 до 12 тис. куб. м газу, зросте на 10% – з 1498,8 до 1648,68 грн. за тис. куб. м за наявності лічильника і з 1648,2 до 1813,02 грн. за тис. куб. м без приладів обліку (всі ціни з ПДВ).

Як пояснив В.КАЛЬЧЕНКО, необхідність підвищення тарифів на газ для населення продиктована структурними змінами кількісного складу в диференційованих групах побутових абонентів. Зокрема, він зазначив, що якщо 2007 року кількість абонентів, які споживають до 2,5 тис. куб. м, становила 30% від загальної кількості побутових споживачів газу, то 2009 року кількість таких абонентів зросла до 59%. Водночас кількість абонентів, які споживають до 6 тис. кубометрів газу щороку, знизилася з 50 до 39%.

Такі зміни в структурі споживачів призвели до дисбалансу середньозваженої ціни (622 грн. за тис. куб. м), за якою газ відпускається населенню, і, відповідно, до фінансового дисбалансу НАК «Нафтогаз України».

Голова НКРЕ уточнив, що на сьогодні кількість споживачів, які використовують щороку від 2,5 до 6 тис. куб. м, становить 2 млн., від 6 до 12 тис. куб. м – 50 тис. Групи, які споживають до 2,5 тис. кубометрів і понад 12 тис. кубометрів, становлять 10,7 млн. і 14 тис. споживачів відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів рекомендував НКРЕ збільшити на 5% тариф на природний газ для сімей, які споживають понад 2,5 тис. куб. метрів на рік, і на 10% - більше 6 тис. куб. метрів природного газу на рік.