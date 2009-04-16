Графік роботи київського транспорту на Великдень

У Великдень, 19 квітня, Київський метрополітен працюватиме цілодобово.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Крім того, для забезпечення належних пасажирських перевезень киян і гостей столиці на час підготовки та святкування Великодня 18 квітня роботу маршрутів міського транспорту, які проходять біля станцій метрополітену, буде подовжено на одну годину.

19 квітня перевезення пасажирів на цих маршрутах буде розпочато на одну годину раніше.