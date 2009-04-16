Убивця 7 років ховався від міліції у виправній колонії

Міліція Прикарпаття затримала підозрюваного у вбивстві, якого розшукувала 7 років.

Про це сьогодні УНІАН повідомив керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, підозрюваного затримали працівники карного розшуку прикарпатської міліції вчора у Київській області.

37-річного мешканця Полтавщини івано-франківські міліціонери розшукували з 2002 року, коли було з’ясовано його причетність до вбивства мешканця Надвірнянського району Івано-Франківської області. Тіло загиблого виявили на пустирищі. Тоді ж оперативники встановили, що підозрювана особа відразу після скоєння злочину виїхала за межі країни. Як тепер уже відомо, полтавець утік до Росії. Там, за даними В.ГУЛЬТАЙЧУКА, він скоїв «легший» злочин, був засуджений, відбував покарання у місцях позбавлення волі і таким чином сподівався уникнути кримінальної відповідальності за скоєне вбивство на Прикарпатті.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що чоловік повернувся в Україну. Також оперативники отримали інформацію, що розшукуваний перебуває поблизу столиці. У місті Бровари Київської області прикарпатські міліціонери і провели операцію з затримання підозрюваного.