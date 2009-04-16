Ющенко провів нараду щодо 200-річчя Шевченка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів нараду з питань будівництва біля Тарасової гори у Каневі козацької церкви Покрови Пресвятої Богородиці та Надбрамної церкви.

Як повідомляє прес-служба Президента, у нараді взяли участь віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр культури та туризму Василь ВОВКУН, міністр регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА, заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, голова Черкаської облдержадміністрації Олександр ЧЕРЕВКО, гендиректор Національного Шевченківського заповідника Мар`ян ПІЛЯК, директор інституту «УкрНДІпроектреставрація» Анатолій АНТОНЮК, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» Павло МОВЧАН.

У ході розмови Президент наголосив на важливості реалізації даних проектів, зокрема, у контексті відзначення у 2014 році 200-річного ювілею Тараса Шевченка.

На переконання глави держави, відбудова дерев`яної церкви Покрови Пресвятої Богородиці дозволить значно розширити можливості Національного Шевченківського заповідника - в першу чергу, у контексті популяризації козацької історії України та виховання патріотизму.

В.ЮЩЕНКО окремо відзначив важливість урахування всіх історичних джерел щодо правдивого відтворення вигляду цього храму.

Надбрамна ж церква, що має бути споруджена безпосередньо на початку сходів на Чернечу гору, на переконання В.ЮЩЕНКА, також буде християнським символом єднання української нації біля могили Великого Кобзаря.

Як поінформував Президента голова Черкаської ОДА, на сьогодні вже завершено розробку ескізних проектів обох храмів. Якщо сьогодні науково-методична рада Міністерства культури затвердить концепцію будівництва, то розробку всієї документації проектів буде завершено вже до 15 травня - відповідно можна буде розпочинати будівельні роботи, зазначив керівник області.

За словами О.ЧЕРЕВКА, орієнтовна вартість відбудови храму Покрови Пресвятої Богородиці становить 10,5 млн. грн., Надбрамної церкви - 8,5 млн. грн.

Губернатор також доповів Президенту, що місцева влада вже створила благодійний фонд для акумулювання коштів на будівництво.

О.ЧЕРЕВКО запевнив главу держави, що робота над проектами відбувається відповідно до складеного раніше календарного плану.