Жінка викинулася з 8 поверху після сварки з матір'ю

У Макіївці Донецької області після сварки з матір`ю викинулася з 8 поверху й загинула молода жінка.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, у чергову частину Гірницького райвідділу міліції м. Макіївки подзвонили жителі з повідомленням, що з балкона будинку навпроти викинулася молода жінка.

Працівники міліції, які прибули на місце, знайшли біля дев`ятиповерхового будинку тіло жінки з відкритою черепно-мозковою травмою. Дільничний інспектор міліції, який обслуговує цю територію, встановив особу загиблої. Нею виявилася 29-річна мешканка району, яка не була судима, але зловживала спиртними напоями.

Під час дослідчої перевірки з`ясувалося, що загибла проживала в одній квартирі з матір`ю, батьком і молодшою сестрою. Близько двох місяців тому вона зійшлася з чоловіком, який став п`ятим мешканцем цієї ж квартири.

У день трагедії молода жінка з своєю матір`ю розпивали спиртне та посварилися. Несподівано донька вийшла на балкон і спробувала стрибнути вниз. Мати підбігла та схопила її за одяг і хотіла втримати, але це їй не вдалося – дівчина зірвалася.

Слідство не виявило в події ознак злочину, оскільки родичі не примушували дівчину до самогубства.