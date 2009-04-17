Прикордонники полегшили життя пасажирам круїзних суден

Державна прикордонна служба з цього року запровадила спрощений порядок перетину кордону України круїзними судами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник голови Держприкордонслужби – директор Департаменту охорони державного кордону Павло ШИШОЛІН.

За його словами, тепер пасажири таких круїзних суден будуть проходити прикордонний контроль та оформляти перетин кордону України у першому порту по прибутті в нашу країну, і в останньому порту - перед виходом з територіальних вод України.

За словами П.ШИШОЛІНА, після запровадження цієї новації Держприкордонслужба отримала велику кількість заявок на проведення таких круїзних турів.

Зокрема, повідомив він, у квітні очікується перший захід до Одеси великого круїзного судна, на борту якого буде близько 300 пасажирів. Після оформлення це судно піде до порту Вилкове і далі дельтою Дунаю, а оформлювати виїзд з України пасажири будуть в останньому порту перед виходом з територіальних вод України.

Раніше діяв порядок, згідно з яким пасажири круїзних суден мали оформляти перетин державного кордону України і проходити всі відповідні процедури під час заходу і виходу в кожен український морський порт.