Світові ціни на нафту зросли
00:47, 17 квітня 2009Суспільство
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Закінчился біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 16 квітня на провідних нафтових біржах підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:
у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 53,06 (+0,62) дол./бар. (з постачанням у червні);
у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 49,98 (+0,73) долл./барр. (з постачанням у травні).
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