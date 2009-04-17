Світові ціни на нафту зросли

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 16 квітня на провідних нафтових біржах підвищилися.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:

у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 53,06 (+0,62) дол./бар. (з постачанням у червні);

у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 49,98 (+0,73) долл./барр. (з постачанням у травні).