Барак Обама робить ставку на надшвидкісні залізниці

Сполучені Штати повинні "якнайшвидше" перейти до системи надшвидкісних залізничних перевезень. Таку заяву зробив учора президент США Барак Обама. На його думку, це знизить навантаження на залізничний транспорт, дозволить зробити повітря чистішим і скоротити витрати енергії, передає Associated Press.

Американський президент також заявив, що він розуміє, що будівництво високошвидкісних залізничних ліній стане "довгостроковим проектом", але "починати його треба вже зараз". Відтак на їх будівництво він виділив 8 млрд дол. з 787 млрд дол., передбачених стимулюючим пакетом заходів з відновлення економіки країни. Ці кошти підуть не тільки на будівництво високошвидкісних шляхів, а й на поліпшення обслуговування на вже існуючих лініях.

Як приклад Б.Обама навів швидкісні залізниці в Китаї, Японії, Франції й Іспанії. Підвищення рівня американських залізниць украй необхідне, оскільки автомагістралі й авіалінії "забиті пасажирами", додав він.

У свою чергу представники Міністерства транспорту США повідомили, що високошвидкісні лінії будуть збудовані на шістьох напрямах, включаючи окремі частини штатів Техас, Флорида, Північна Кароліна та Луїзіана. У міністерстві додали, що в США під визначення високошвидкісних потрапляють потяги, що розвивають швидкість понад 145 км/год.

Перші високошвидкісні лінії з`явилися в Японії в 1960-і роки. Наразі надшвидкісні потяги в Японії є одним з основних засобів сполучення між великими містами.

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