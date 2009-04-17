ДПАУ: на центр електронної звітності бракує грошей

Дефіцит бюджету не дає змоги створити в Україні центр електронної податкової звітності, оскільки для цього потрібно близько 30 млн. грн. і ще близько 20 млн. грн. на рік на його щоденну підтримку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник голови Державної податкової адміністрації України Василь РЕГУРЕЦЬКИЙ.

За його словами, для створення такого центру передусім необхідно врегулювати це питання на законодавчому рівні. «Проте ми не отримали необхідної для цього підтримки. Запровадження електронної звітності, зокрема, електронного підпису, вимагає від платників податків певних витрат – на отримання ключів до електронних центрів. Ми готові запровадити такий центр у податкових органах, запровадити такі ключі безплатно, але це потребує ресурсів, які не було закладено в бюджеті, тому нас не підтримують», – сказав В.РЕГУРЕЦЬКИЙ.

Він зазначив, що законодавчий акт щодо створення центру електронної податкової звітності зараз перебуває на розгляді в профільному комітеті Верховної Ради. Водночас, за словами В.РЕГУРЕЦЬКОГО, податківці розуміють, що дефіцит бюджету не дає змоги створити такий центр.