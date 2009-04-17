НБУ ввів тимчасову адміністрацію ще у двох банках

Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в банки "Арма" (Київ) і "Дністер" (Львів).

Про це УНІАН повідомив директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Національного банку України Сергій КРУГЛИК.

За його словами, також були введені куратори Нацбанку в банку «Фінанси та Кредит» (Київ) і «Імексбанку» (Одеса).

Рішення було ухвалено правлінням Національного банку 16 квітня.

Як повідомляв УНІАН, НБУ і Кабінет міністрів України визначили 7 банків – кандидатів на рекапіталізацію за участю держави. У списку претендентів називаються банк "Надра", "Родовід Банк", банк "Фінанси та кредит", "Укрпромбанк", "Укргазбанк", "Імексбанк" і банк "Київ".

За словами голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА, уряд виставляє обов`язковою умовою для участі держави в капіталі введення в банку тимчасової адміністрації.

У бюджеті України на 2009 рік передбачено 44 млрд. гривень для проведення рекапіталізації недержавних комерційних банків.

Довідка УНІАН. На 16 квітня тимчасові адміністрації були введені в 11 банках: АБ "Банк регіонального розвитку", ВАТ "Родовід Банк", ВАТ "БІГ Енергія", ТОВ "Укрпромбанк", АКБ "Національний кредит", ВАТ КБ "Причорномор`я", АКБ "Київ", ВАТ КБ "Надра", ТОВ "Західінкомбанк", АКБ "Одеса-банк", АКБ "Трансбанк".