У Криму знайшли мертвими жінку з дитиною

Жінка з дитиною без ознак життя були знайдені сьогодні вночі в ялтинському регіоні Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, жінку 1968 року народження та її дитину 2006 року народження виявили в розташованій у напівпідвальному приміщенні двоповерхового будинку ванній кімнаті. Там була самовільно встановлена газова водонагрівна колонка.

За попередніми даними, димар колонки і система вентиляції у ванні виконані з грубими порушеннями.

Причину смерті людей встановлять після проведення судмедекспертизи.