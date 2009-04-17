Тимошенко каже, що Україна і МВФ підійшли до фінальної стадії

Україна і Міжнародний валютний фонд на сьогоднішній день підійшли до фінальної стадії обговорення меморандуму про співпрацю по кредиту stand-by.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в ході зустрічі з головою місії МВФ в Україні Джейлою ПАЗАРБАЗІОЛУ.

«Два тижні йшла достатньо продуктивна і детальна робота, й ми сьогодні можемо вийти на фінальну стадію обговорення нашого головного документа – меморандуму», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що в ході сьогоднішньої зустрічі, на якій також присутні представники Національного банку, Міністерства фінансів і Секретаріату Президента України, вдасться обговорити всі неузгоджені до сьогоднішнього дня питання й сформулювати єдине бачення подальшої співпраці.

У свою чергу, Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ зазначила, що дискусії, проведені в ході візиту місії МВФ до Києва, були дійсно конструктивними. «Ми знаємо, що зараз ми переживаємо важкі часи, й дуже важливо забезпечити розробку такої програми (співпраці – УНІАН), яка б допомогла Україні. Я сподіваюся, що ми одержимо підтримку з усіх сторін, щоб розробити таку структурну політику, яка спрацює», - сказала Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту обсягом 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі й допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка повинна була ухвалити рішення про надання або не надання Україні другого траншу.

Тим часом у лютому голова місії МВФ Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

Голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ прибула до Києва 8 квітня.

9 квітня Ю.ТИМОШЕНКО під час зустрічі з Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ висловила надію, що в ході роботи в Україні місії МВФ програма співпраці України й МВФ буде успішно переглянута з урахуванням інтересів обох сторін

13 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО на координаційній нараді за участю прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА і керівника місії МВФ Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ заявив, що угода про співпрацю України й Міжнародного валютного фонду буде змінена в частині нових зобов`язань української сторони.

Зокрема, про проект нового меморандуму В.ЮЩЕНКО сказав: “Йдеться про перелік зобов`язань, які Україна повинна виконати до наступного приїзду місії”.

14 квітня на ранковому засіданні не внесла до порядку денного три антикризові закони, необхідні для отримання Україною чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду.

Зокрема, не були включені до розгляду законопроекти: «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» і деякі інші закони України» (щодо невідкладних заходів із забезпечення енергетичної безпеки України); «Про внесення змін до деяких законів України про пенсійне забезпечення» і «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам).

Після цього Кабінет міністрів провів позачергове засідання, після якого прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Кабмін знайшов «правові можливості постановами уряду врегулювати всі питання, що стосуються збалансування бюджетів Пенсійного фонду і НАК «Нафтогаз України». Прем`єр-міністр повідомила, що уряд одностайно прийняв усі необхідні постанови. Зокрема, про скорочення частини витрат Державного бюджету несоціального спрямування, про підвищення тарифів на газ і електроенергію для заможних людей, про збалансування бюджету Пенсійного фонду та фінансового плану компанії «Нафтогаз України», про легалізацію коштів, які отримують бюджетні установи за надання платних послуг тощо.

15 квітня Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що Міжнародний валютний фонд ухвалюватиме рішення щодо другого траншу кредиту, виходячи з нових політичних умов в Україні.

Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ також додала, що програму співпраці України з МВФ підписуватимуть Президент України В.ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО, виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ і голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.