Погода на завтра

Синоптики обіцяють, що в найближчі дні в Україні збережеться переважно суха і тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометценті, зокрема, 18 квітня без опадів, лише у західних та північних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 5-10°, у східних областях 1-6° тепла; вдень 14-19°, у південних областях місцями 20-22°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 10-15° тепла.

У Києві та Київській області завтра, вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі по області 5-10° тепла, вдень 14-19°, у столиці вночі 7-9° тепла, вдень 16-18°.