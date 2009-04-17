Продан упевнений, що Газпром і Нафтогаз мають порозумітися

ВАТ «Газпром» не порушувало питання про штрафні санкції до НАК «Нафтогаз України» за недобір природного газу в першому кварталі поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН сьогодні на прес-конференції.

За його словами, «Нафтогаз» своєчасно сплачує рахунки, що виставляються «Газпромом». «І це є одним із головних моментів наших нинішніх взаємовідносин… У нас пройшов перший квартал, і питання санкцій не виникало», - додав він.

При цьому міністр висловив упевненість, що «Газпром» і «Нафтогаз» досягнуть компромісу щодо обсягів закупівлі газу і не застосування штрафних санкцій за їх зменшення.

Ю.ПРОДАН також підкреслив, що «Газпром» виставляє «Нафтогазу» рахунки за фактично спожитий обсяг. «Тому немає підстав говорити про якісь конфлікти. Ми вважаємо, що добра воля сторін приводитиме до компромісу в діалозі між двома госпсуб`єктами, а ті повідомлення, які час від часу з`являються в ЗМІ, очевидно, є відлунням того листування, яке вели «Газпром» і «Нафтогаз», - зазначив він.

Як повідомлялося, раніше перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО висловив сподівання, що «Газпром» не застосує фінансових санкцій за недобір Україною природного газу.

Він підкреслив, що згідно із січневими контрактами, плани із закупівлі газу Україною становлять 40 млрд. куб. м газу. Але в цих документах передбачається можливість закупівлі газу на 20% менше від встановленого обсягу. «Тобто, за умовчанням можемо закупити всього 32 млрд. кубометрів. Сьогодні йдеться про необхідність закупити 33 млрд. кубометрів. Єдина дискусія йде в тому ключі, в якому кварталі купувати ті чи інші обсяги газу, тому що ціна поквартально зменшується», - сказав І.ДІДЕНКО.

Разом із тим, він підкреслив, що Україна недоотримує виручку через зменшення транзиту газу в Європу у зв`язку зі скороченням його споживання країнами ЄС. «Ми недоотримуємо виручку від транзиту російського газу у відчутних кількостях, але це компенсується саме маневруванням обсягами газу, які ми закуповуємо в першому, другому, третьому і четвертому кварталах», - сказав І.ДІДЕНКО.

З огляду на таку ситуацію, І.ДІДЕНКО висловив сподівання, що за підсумками року НАК «Нафтогаз України» не одержить негативний баланс.

Довідка УНІАН. 19 січня ц.р. у Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 рр. Україна одержала знижку у розмірі 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг поставки газу в Україну в 2009 році становить 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.