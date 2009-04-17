Тимошенко обіцяє всебічну підтримку інвесторам

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє всебічну підтримку інвесторів з боку уряду. Про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з головним виконавчим директором компанії «Нестле» Полом БЮЛЬКЕ, повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

«Сподіваюсь, що в ці важкі часи справжні партнери України будуть примножувати інвестиції, а не згортатимуть свій бізнес», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр наголосила, що в умовах світової фінансово-економічної кризи для України важливо отримувати підтримку інвесторів. Вона зазначила, що уряд України систематично здійснює заходи, спрямовані на те, щоб зробити інвестиційний клімат в країні більш привабливим. Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що уряд і надалі підтримуватиме інвесторів, зокрема у питанні спрощення дозвільних процедур.

Зі свого боку П.БЮЛЬКЕ високо оцінив роботу уряду в умовах світової фінансової кризи. Він повідомив, що компанія «Нестле» працює в Україні з 1994 року і не має наміру згортати свій бізнес. За його словами, компанія вже інвестувала в українську економіку близько 2,5 млрд. грн. Цього року «Нестле» планує вкласти 286 млн. грн. та 36 млн. грн. у будівництво двох заводів на базі українських корпорацій «Торчин» та «Світоч».

Компанія «Нестле» є найбільшим у світі виробником харчової продукції.