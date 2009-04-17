Половину грошей МВФ Тимошенко відправить затикати дірки у бюджеті

Близько 1,4 млрд. доларів чергового траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) буде направлено на покриття дефіциту державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Половина обсягу траншу, який виділяється Україні, за попередньою домовленістю, може піти до бюджету країни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує надати Україні другий транш фінансової допомоги в сумі 2,8 млрд. дол. Така домовленість була досягнута в ході переговорів представників української влади з місією МВФ.

На 2009 рік доходи державного бюджету України встановлені на рівні 238,931 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,698 млрд. грн.), видатки – 267,32 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,285 млрд. грн.).

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлений на рівні 31,105 млрд. грн. (або 2,9% ВВП), зокрема дефіцит загального фонду – 9,170 млрд. грн.

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

8 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що прямий і непрямий дефіцит бюджету-2009 становить 7,5-8% ВВП.