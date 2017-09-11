У США помер творець Бетмена і Супермена

У США на 70-му році життя помер Лен Вейн - письменник і редактор, відомий своєю роботою в комікс-індустрії, передає mediananny.com.

Причини смерті не повідомляються, проте відомо, що у Вейна були проблеми зі здоров'ям - нещодавно йому робили операцію на хребті. Крім того, у Лена було хворе серце, в 2015 році йому робили коронарне шунтування, а з минулого тижня він перебував у лікарні.

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Вейн працював у видавництвах Marvel і DC, писав сценарії для випусків коміксів «Бетмена», «Супермена», «Флеша», «Зеленого Ліхтаря» і «Шибайголови». В 1975 році разом з художником Дейвом Кокрамом він зайнявся перезапуском серії «Люди Ікс». Вони додали в супергеройскую команду Нічного Змія, Колоса, Грозу, а головне - Росомаху.