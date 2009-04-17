Мера Судака оштрафували на тисячу гривень... за корупцію

Мер кримського міста Судак Андрій ДЕМЕНТЬЄВ оштрафований на тисячу гривень за корупційні дії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

За даними наглядового відомства, всупереч закону А.ДЕМЕНТЬЄВ не виніс на розгляд сесії міської ради питання про виплату собі матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі 8,8 тис. грн., а ухвалив його одноосібно.

За складеним Управлінням по боротьбі з організованою злочинністю міліції Криму протоколом мер визнаний винним у здійсненні правопорушення, передбаченого п. «а» ч.2 ст.1 Закону України «Про боротьбу з корупцією».

Суд ухвалив рішення притягнути А.ДЕМЕНТЬЄВА до адміністративної відповідальності за порушення порядку нарахування матеріальної допомоги.